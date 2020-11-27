У Києві продовжують оновлювати станцію метро "Сирець" – відремонтували вхід та вихід, збільшили напис назви станції, а також встановили тактильні позначки зі шрифтами Брайля. Раніше на станції зробили велетенські турнікети.

Про облаштування розповів керівник "Київського метрополітену" Віктор Брагінський. Він підкреслив, що станція відтепер буде більш доступною для маломобільних людей.

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Що зробили нового на станції "Сирець":

поставили 16 нових дверей;

збільшили надпис назви станції для кращого візуального сприйняття;

облаштували тактильні смуги для орієнтування пасажирів з вадами зору;

замінили покажчики старої системи візуальної інформації на світлові;

встановили тактильні покажчики зі шрифтами Брайля.

Раніше на станції оновили контрольно-пропускні пункти та обладнання для оплати проїзду. Відтепер "пасажири-зайці", які полюбляють перестрибувати через такі штуки й не платити за проїзд, матимуть труднощі. Висота нових пристроїв удвічі більша ніж у старих моделей.

Як оновили станцію "Сирець": дивіться фото

Станція метро "Сирець" розташована на зеленій гілці. Вона була відкрита у 2004 році. За одну добу нею користуються близько 10 тисяч пасажирів.