Чиновники столиці хочуть розробити спеціальний маршрут для людей з поганим зором. Для цього у центрі Києва можуть встановили 3D-макети найбільш визначних місць міста.

Про плани втілення проєкту створення туристичного маршруту для людей з інвалідністю розповіла заступник голови КМДА Марина Хонда, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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За її словами, макети об'єктів Києва можуть розмістити вздовж унікального туристичного маршруту.

Як виглядатиме інклюзивний маршрут у Києві

Як стверджує чиновниця, проєкт розрахований не тільки для того, щоб полегшити життя людям із фізичними вадами. Представники влади хочуть в такий спосіб ще й підтвердити імідж прогресивної європейської столиці.

Фактично, ми вже почали створювати цей маршрут – в цьому році спільно з благодійниками ми відкрили 3D-макет Софійського собору, який обладнаний табличками з написами шрифтом Брайля. Завдяки цьому макету, люди з вадами зору можуть зрозуміти, як виглядає історичний пам'ятник. і ми хочемо розвинути цю ідею в повноцінний і унікальний туристичний маршрут, уздовж якого буде розміщено 3D-макети визначних об'єктів столиці,

– повідомила чиновниця.

Розробка маршруту ще не завершена. Нею займаються представники Управління туризму та промоцій КМДА разом із робітниками Департаменту соціальної політики КМДА та активістами.