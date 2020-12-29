Київські прокурори 28 грудня скерували до суду обвинувальний акт відносно лікаря-хірурга однієї з дитячих лікарень столиці. Чоловіка звинувачують у злочинній бездіяльності, яка призвела до загибелі маленької дитини.

Слідчі з'ясували, що дитину госпіталізували зі стороннім тілом у стравоході та підозрою на шлунково-кишкову кровотечу. Про це повідомили у прокуратурі Києва.

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Лише за 10 годин після цього хірург, який був на чергуванні, призначив хлопчику огляд слизової оболонки стравоходу.

До 3 років тюрми

Інцидент стався у лютому 2020 року.

За даними правоохоронців, лікар порушив вимоги наказу щодо маршрутів госпіталізації та відправив дитину у загальну хірургію для спостереження та обстеження. Також він призначив консультацію педіатра.

Коли ж пацієнту стало гірше, лікар почав призначати огляди, які мали б провести одразу. Але у дитини виникла гостра серцева недостатність, яка спричинили смерть.

Експерти встановили, що смерть хлопчика настала через бездіяльність лікаря, не проведення досліджень при госпіталізації та під час перебування пацієнта у відділенні.

Якщо суд визнає провину лікаря, йому загрожує до 5 років обмеження волі або її позбавлення на термін до 3 років.

Також медику можуть заборонити займатися лікуванням пацієнтів на 3 роки після звільнення.