У Києві таксист забрав невеличку посилку, яку попросили доставити іншому громадянину. Перевізник вирішив заглянути у коробочку, бо запідозрив неладне. Його підозри були цілком обґрунтовані – у пакунку він знайшов декілька цибулин й пакетик з наркотиками.

Водій набрав у поліцію, а там йому запропонували влаштувати виставу – таксист мусив все-таки передати посилку її, а копи після цього затримали одержувача. Відео інциденту опублікували в спільноті "Київ оперативний".

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Таксист настільки був роздратований, що навіть почав бити ногами "клієнта", бо не "хотів бути баригою", а схвильований одержувач посилку запевняв, що нічого не замовляв, проте коли посилку відкрили, він намагався швидко витягнути пакетик й сказав, що там лише цибуля.

Також одержувач пакунку наголошував, що в нього маленька дитина, яка чекає на повернення татуся.

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