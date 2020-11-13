У Києві таксист Uber влетів у кіоск на зупинці: є жертви – фото, відео 18+
На кільцевій дорозі у Києві зіткнулися Hyundai та автомобіль служби таксі Uber. Через це другий влетів на тротуар та врізався у кіоск на зупинці транспорту. За попередньою інформацією, 2 людей загинули.
Що відомо про постраждалих
ДТП трапилася зранку 13 листопада біля зупинки "Академмістечко". У результаті зіткнення загинуло 2 людей, ще 2 отримали поранення. Про 24 каналу розповіли у Патрульній поліції Києва.
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За даними телеграм-каналу Dtp.kiev, одного чоловіка затиснуло між автомобілем та кіоском. Правоохоронці витягли його щипцями.
У Києві трапилася смертельна ДТП на зупинці / Фото dtp.kiev
У Києві в ДТП загинуло 2 людей / Фото "Киев Сейчас"
Деталі ДТП у Києві
- Як повідомляє ТНС, загиблій жінці близько 40 років.
- Попередньо відомо, що водій таксі маневрував між смугами.
- Він не впорався з кермуванням і влетів у зупинку.
У Києві водій Uber влетів у кіоск на зупинці: дивіться відео
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