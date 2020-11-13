На кільцевій дорозі у Києві зіткнулися Hyundai та автомобіль служби таксі Uber. Через це другий влетів на тротуар та врізався у кіоск на зупинці транспорту. За попередньою інформацією, 2 людей загинули.

Що відомо про постраждалих ДТП трапилася зранку 13 листопада біля зупинки "Академмістечко". У результаті зіткнення загинуло 2 людей, ще 2 отримали поранення. Про 24 каналу розповіли у Патрульній поліції Києва. Читайте також Під Маріуполем через ДТП зупинка розчавила жінку: фото За даними телеграм-каналу Dtp.kiev, одного чоловіка затиснуло між автомобілем та кіоском. Правоохоронці витягли його щипцями.

У Києві трапилася смертельна ДТП на зупинці / Фото dtp.kiev

У Києві в ДТП загинуло 2 людей / Фото "Киев Сейчас" Деталі ДТП у Києві Як повідомляє ТНС, загиблій жінці близько 40 років.

Попередньо відомо, що водій таксі маневрував між смугами.

Він не впорався з кермуванням і влетів у зупинку. У Києві водій Uber влетів у кіоск на зупинці: дивіться відео