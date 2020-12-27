У Києві 26 грудня сталася стрілянина. Водій таксі не пустив пасажира, який у брудному одязі намагався потрапити до салону та бився. Зрештою таксист застосував травматичну зброю.

Пораненого пасажира забрала швидка. Про це повідомляє Київ оперативний. Читайте також Смертельна автотроща під Києвом: в результаті зіткнення легковиків є загиблі – фото, відео Що відомо про інцидент Ввечері 26 грудня таксист отримав виклик на вулицю Козацтва у Києві.

Прибувши на місце, він побачив клієнта у брудному одязі. Водій відмовився його везти.

Пасажир розлютився та поліз до таксиста з кулаками.

Водій таксі у своїй програмі натиснув кнопку SOS, на вигук відгукнувся 1 таксист,який приїхав за 15 хвилин.

Весь цей час пасажир намагався потрапити в салон авто і бився з водієм.

За словами таксиста, що йому більше нічого не залишилося, як схопитися за свою травматичну зброю.

Він здійснив два постріли та поцілив у ногу пасажирові. У Києві таксист підстрелив пасажира через брудний одяг: відео Київ оперативний Зверніть увагу! У ніч на 26 грудня в Дарницькому районі Києва евакуатор трощив припарковані автомобілі. Пошкодивши 4 машини, водій втік з місця інциденту. Детальніше про це – читайте за посиланням.