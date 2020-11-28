У Києві 28 листопада таксист на Skoda заснув під час руху та врізався у Subaru. Аварія трапилась на Кловському узвозі.

Що відомо про ДТП

Таксист їхав з вулиці Інститутської у напрямку до метро "Кловська". Про це повідомили "Вартові еспресо".

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За попередньою інформацією, водій заснув та врізався у Subaru. У виданні зазначили, що удар не був надто сильний. Однак у водія спрацювала подушка безпеки, що й врятувало йому життя.

У ДТП є загибла

Внаслідок аварії загинула пасажирка таксі. Жінка перебувала на задньому сидінні та, ймовірно, не була пристебнута пасом безпеки.

Медики приїхали на місце події та констатували смерть.

Наразі на місці події працює поліція. Обставини аварії встановлюють.

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Дивіться відео з місця аварії:

Таксист заснув за кермом та спричинив ДТП / Фото "Вартові еспресо":