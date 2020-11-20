Чергова аварія за участю таксиста Uber сталася ввечері 20 листопада на площі Тараса Шевченка в Оболонському районі Києва. Водій брендованого легковика збив жінку, яка переходила дорогу в призначеному для цього місці.

Про аварію написали у спільноті "Київ оперативний" у фейсбуці. Водій повертав на вулицю Вишгородську з перехрещення із рухом по колу.

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У це момент жінка переходила дорогу на розташованому фактично на виїзді з кола переході.

Що відомо про ДТП із таксистом Uber на Оболоні в Києві

На місці аварії працюють слідчі. Жінку госпіталізували медики швидкої. Її стан наразі невідомий. За фактом збиття жінки поліцейські відкриють кримінальне провадження.

Через що саме сталася ДТП, невідомо.

Небезпечні переходи

Треба зазначити, що перехід, на якому збили жінку, місцеві мешканці вважають особливо небезпечним. Як і чималу кількість нерегульованих переходів на Оболоні, які розташовані фактично на з'їздах з кругового руху. Рухаючись не у крайніх смугах, водії дуже часто не бачать пішоходів. Крім того, для тих, хто не знає про наявність переходу біля розв'язки, "зебра" може стати несподіванкою.