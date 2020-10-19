Жінка після відпочинку в нічному клубі 18 жовтня викликала таксі "Рапід" й потрапила в пастку до ґвалтівника. Злочинця затримали й він вже зізнався у скоєному.

Це сталось в Голосіївському районі Києва. Від злочину постраждала молода жінка, яка очолює юридичну компанію, повідомляє "Обозреватель".

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Хронологія злочину

Жінка викликала таксі й на замовлення приїхав Volkswagen Passat.

Вона сіла на заднє праве пасажирське сидіння.

Через кілька хвилин водій повернув у лісопаркову зону.

Коли клієнтка запитала, куди він їде, чоловік розлютився, став кричати на неї, а потім зупинив машину.

Він пересів до наляканої жінки на заднє сидіння, почав роздягати, проте вона чинила опір.

Злочинець став душити свою жертву, завдав удари по голові, а потім зґвалтував.

Потім таксист наказав жінці одягтися й відвіз її додому.

Постраждала одразу ж звернулася в поліцію та викликала швидку допомогу.

Чоловіка затримали й він зізнався у злочині. Йому 45 років. Зареєстрований у Тячівському районі Закарпатської області. В столиці він орендував житло і "таксував".