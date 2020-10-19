Зґвалтував, а потім відвіз додому: у Києві таксиста затримали за жахливий злочин
Жінка після відпочинку в нічному клубі 18 жовтня викликала таксі "Рапід" й потрапила в пастку до ґвалтівника. Злочинця затримали й він вже зізнався у скоєному.
Це сталось в Голосіївському районі Києва. Від злочину постраждала молода жінка, яка очолює юридичну компанію, повідомляє "Обозреватель".
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Хронологія злочину
- Жінка викликала таксі й на замовлення приїхав Volkswagen Passat.
- Вона сіла на заднє праве пасажирське сидіння.
- Через кілька хвилин водій повернув у лісопаркову зону.
- Коли клієнтка запитала, куди він їде, чоловік розлютився, став кричати на неї, а потім зупинив машину.
- Він пересів до наляканої жінки на заднє сидіння, почав роздягати, проте вона чинила опір.
- Злочинець став душити свою жертву, завдав удари по голові, а потім зґвалтував.
- Потім таксист наказав жінці одягтися й відвіз її додому.
Постраждала одразу ж звернулася в поліцію та викликала швидку допомогу.
Чоловіка затримали й він зізнався у злочині. Йому 45 років. Зареєстрований у Тячівському районі Закарпатської області. В столиці він орендував житло і "таксував".
Чому таких таксистів допускають до роботи?
Ринок таксі в Україні практично неврегульований.
Зараз в Україні послуги таксі надають понад 200 тисяч осіб, 98% із них працюють без відповідних дозволів.
Фактично не є таксистами водії Uber та користувачі інших аналогічних застосунків.
Наразі в Уряді планують навести лад у цій сфері. Патент вартістю в одну мінімальну зарплату на рік, довідка про несудимість, страхування пасажирів, медичний огляд і занесення даних водія в реєстр автомобільних перевізників – такі вимоги для таксистів хочуть запровадити.