Поліцейські намагалися розкрити кримінальне провадження про напад на водія таксі, але з'ясували, що чоловік не був жертвою зловмисників. 24 листопада йому повідомили про підозру в неправдивому повідомленні про вчинення злочину.

Ймовірному правопорушнику загрожує до 2 років позбавлення волі, повідомили у поліції Києва. Незабаром справу таксиста передадуть до суду.

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За словами поліцейських, чоловік намагався приховати від дружини розтрату грошей.

Що відомо про "напад" на таксиста в Києві

Водій таксі звернувся до правоохоронців та повідомив про те, що на нього було скоєно напад біля станції метро "Нивки". Слідчі розпочали пошуки ймовірного нападника, але деякі свідчення чоловіка не збігалися.

Як з'ясували слідчі, "постраждалий" відправив знайомій гроші, а щоб не повідомляти про це дружині, зателефонував до поліції із розповіддю про фейкову історію. Крім того, для правдоподібності він навіть розірвав власну куртку.



Чоловік інсценував розбійний напад / Фото поліції Києва

Пасажирів не було

Копи дізналися, що під час, коли на таксиста нібито було скоєно напад, до салону його машини ніхто не сідав. Сам він при цьому навіть ніде не зупинявся та перебував у дорозі.

Тож, через неправдиве повідомлення про злочин чоловік може отримати судимість. Якщо суд визнає його провину, чоловіка можуть відправити на 2 роки виправних робіт, заарештувати на 6 місяців, обмежити його волю на термін до 3 років, або ж посадити до тюрми на 2 роки.