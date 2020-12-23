У Києві в районі Теремки на території школи № 250 демонтували покинуту будівлю. Цього моменту місцеві мешканці чекали 15 років. Кажуть, що це був "бомж-наркопритон".

Знесення будівлі викликало бурхливу реакцію соцмереж. Фотографію процесу демонтажу показав киянин Євген Голубенко.

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Мешканці цього району у коментарях зазначають, що закинуту будівлю потрібно було знести ще 15 років тому.

"Не може бути. Стільки поколінь школярів пройшли повз. Скільки батьківських нервів і прохань", – пише киянка Євгенія.

У мережі також опублікували стару фотографію будівлі.

Так вона виглядала до знесення / Фото Єгенія Голубенка

Люди зазначають, що на територіях інших шкіл є аналогічні об’єкти, які чекають демонтажу.