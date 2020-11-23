У Києві в одному із гіпермаркетів Святошинського району 23 листопада обірвався ліфт. Загинув вантажник – кабіна впала на швидкості у шахту. Він помер до приїзду швидкої.

Шансів вижити у чоловіка було мало. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Читайте також У Києві впіймали серійного псевдомінера: вилучили знаряддя злочину – мобілку

За інформацією, яку надали сайту 24 каналу з іншого джерела, це сталось в супермаркеті "Велмарт", що розташований на вулиці Чорнобильській.

В компанії підтвердили факт, але зауважили, що приміщення де сталась трагедія, їм надала компанія "Фокстрот". "Вони відповідають за його стан".

Загиблому було 52 роки. Він працював у цьому гіпермаркеті вантажником. Чоловік зайшов у ліфт, але щось зламалось й кабіна пролетіла 6 метрів на великій швидкості й впала у шахту.

Вантажник, на жаль, помер ще до того як на місце прибули медики.

Зверніть увагу! У Києві загалом експлуатується понад 22 тисячі ліфтів, близько 10 тисяч із них відпрацювали свій експлуатаційний термін, який становить 25 років. І хоч їх періодично ремонтують і продовжують термін експлуатації – потенційно небезпечним може бути кожен.