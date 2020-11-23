У Києві в торговому центрі обірвався ліфт: загинув чоловік
У Києві в одному із гіпермаркетів Святошинського району 23 листопада обірвався ліфт. Загинув вантажник – кабіна впала на швидкості у шахту. Він помер до приїзду швидкої.
Шансів вижити у чоловіка було мало. Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
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За інформацією, яку надали сайту 24 каналу з іншого джерела, це сталось в супермаркеті "Велмарт", що розташований на вулиці Чорнобильській.
В компанії підтвердили факт, але зауважили, що приміщення де сталась трагедія, їм надала компанія "Фокстрот". "Вони відповідають за його стан".
Загиблому було 52 роки. Він працював у цьому гіпермаркеті вантажником. Чоловік зайшов у ліфт, але щось зламалось й кабіна пролетіла 6 метрів на великій швидкості й впала у шахту.
Вантажник, на жаль, помер ще до того як на місце прибули медики.
- У Києві в жовтні 2020 року ліфт, в якому лікарі підіймалися до пацієнтки, зірвався з 5 поверху. На щастя, спрацювала система аварійного гальмування, тому ніхто не постраждав;
- бригада приїхала допомогти жінці, яка втратила свідомість;
- машина виїхала оперативно, а біля будинку лікарів зустріла мати хворої та її 10-річна донька. Всі зайшли у ліфт й почали підійматися на восьмий поверх. Раптом ліфт обірвався й почав падати вниз.
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