У Києві 22 грудня поблизу станції метро "Тараса Шевченка" сталась ДТП. Автомобіль Toyota зіштовхнулась з Mini, у результаті остання машина перекинулась на дах.

Наразі невідомо чи хтось постраждав – на місці працюють правоохоронці. Відео ДТП оприлюднили у спільноті "Київ Оперативний".

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У Києві Toyota зіштовхнулась з Mini: дивіться відео

20 грудня у Києві на площі Перемоги сталась ДТП – Mercedes збив одночасно 2 скутеристів. Схоже на те, що кур’єри двох компаній-конкурентів – Glovo й Raketa вирішили влаштувати перегони, які завершились доволі сумно. Один з них із травмами опинився в лікарні

У цей же день п'яний співробітник поліції на автомобілі Toyota протаранив припаркований Mercedes, а опісля ще й врізався в огорожу. У момент ДТП дорога була пустою.