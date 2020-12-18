У Києві продовжують протестувати ФОПи. На Майдані Незалежності зібралось чимало людей. Вони виступають проти локдауну та введення касових апаратів для мікробізнесу. Це, на думку, активістів просто "вб’є" їх бізнес.

Люди організували чай-каву й попри несприятливу погоду лишаються на місці протесту навіть вночі. Відео оприлюднили в телеграм-каналі Klymenko Time.

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У Києві триває акція протесту ФОПів: дивіться відео

Протести ФОПів: передісторія

15 грудня в центрі Києва на Майдані Незалежності почалася акція протесту представників руху SaveФОП, які вимагали скасувати карантин для малого та мікробізнесу та ухвалити законопроєкти спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Підприємці виступають проти введення касових апаратів для мікробізнесу.

Після сутичок правоохоронці знесли намети на Майдані. За даними пресслужби поліції Києва, під час акції в центрі столиці постраждали близько 40 правоохоронців. Зі сторони мітингувальників також були побиті люди, яких відвезли у лікарню.

16 грудня акція підприємців на Майдані продовжилася. Вони заявили про намір проводити її мирним шляхом.

Чому протестують ФОПи

Підприємці мають як нові, так і старі вимоги. Їх головний лозунг: "Бізнес має працювати! Локдаун – зло!"

Мітингувальники вимагають наступне:

Ухвалити законопроєкти, які скасовують введення касових апаратів.

Рада вже ухвалила інший документ, який відтерміновує введення апаратів до 1 січня 2022 року , але мітингувальників це не влаштовує.

, але мітингувальників це не влаштовує. Також ФОПи просять утворити при президентові України, постійний орган, що буде опікуватися розвитком мікропідприємництва в Україні.

Провести реформи Державної податкової та Державної митної служб України відповідно до стандартів ЄС.

Запровадити мораторій на перевірки мікробізнесу до завершення реформи.

Запровадити мораторій на перевірку мікробізнесу до моменту зняття обмежень введених через пандемію.

Хто стоїть за протестами

Скандальний і багато разів викритий на корупційних схемах народний депутат Антон Яценко може фінансувати та підтримувати акції підприємців SaveФОП. Про це свідчать реєстраційні документи на логотипи громадських організацій, які беруть участь в протестах. Також з'ясували, що Доротич є пов'язаною з Яценком особою.