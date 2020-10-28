На вулиці Тростянецький у Дарницькому районі Києва вдень 28 жовтня сталася надзвичайна подія. Чотири комунальники, які вели ремонтні роботи, ледве не загинули під землею.

Постраждалі є робітниками Київводоканалу, повідомили у КМДА, пояснивши, що інцидент стався через витік газу. У ДСНС стверджують, що комунальників змило великим напором води.

Дивіться також "Привіт, мене трохи поламали": автомат для обміну пластику на корм для тварин вже полагодили

Як стверджують свідки інциденту, рятувальники дістали трьох працівників водоканалу безпосередньо з колектору. Четвертого ж віднесло приблизно на 100 метрів.



Бійцям ДСНС довелося пірнати у колектор / Фото пресслужби ДСНС Києва

Що відомо про комунальну аварію на Тростянецькій

28 жовтня працівники водоканалу спустилися до Новодарницького колектору для проведення робіт. Але під землею з однієї з труб хлинула вода. Великим потоком чоловіків буквально змило. Троє з них отримали забої та інші травми. Допомогу їм надали на місці.

Ще одному не пощастило більше. Чоловік знепритомнів. Рятувальники, які прибули на місце інциденту, знайшли постраждалого біля іншого колектору. У важкому стані комунальника госпіталізували до лікарні.



Четвертого постраждалого госпіталізували у важкому стані / Фото із соцмереж

Постійний ремонт

Роботи з ремонту колектора через перебої з фінансуванням на цьому місці ведуться вже не перший місяць. Через це поблизу виїзду з Тростянецької на Харківське шосе перекрито смугу руху для авто, що створює незручності водіям. Із самого колектору постійно смердить нечистотами, якими дихають жителі найближчих будинків.



Колектор на Тростянецькій не можуть відремонтувати більше ніж пів року / Фото із соцмереж