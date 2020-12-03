Виклик про допомогу надійшов на гарячу лінію поліції вранці 3 листопада. Патрульних просили приїхати до церкви на вулиці Магнітогорській у Києві через можливість суїциду.

За словами заявників, у приміщення церкви увірвався чоловік, який тримав біля горла розбиту пляшку, повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва. Він загрожував вкоротити собі віку.

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Патрульні, які прибули на місце інциденту, одразу побачили порушника порядку, який стояв біля вікна із гострим предметом біля шиї.

Як врятували самогубця

Копи увійшли до приміщення церкви, після чого почали розмовляти з чоловіком. Перемовини тривали більш ніж пів години, але ні до чого не призвели.

Тоді патрульні почали підходити до ймовірного самогубця, хоча він і вимагав цього не робити. Втім, спроб порізати собі шию чоловік також не робив.

Вибравши момент, патрульні схопили його за руки та відібрали пляшку.

На місці події працювали медики швидкої, які виявили у чоловіка ознаки наркотичного сп'яніння. Його госпіталізували.

Дивіться відео рятування чоловіка в київській церкві: