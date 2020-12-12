У Києві на Контрактовій площі 10 грудня вандал повалив ханукію. Її встановили до єврейського свята Хануки, яке відзначається з 10 до 18 грудня. Розслідувати інцидент взялася поліція.

Наступного дня, 11 грудня, чоловік вирішив повторити свій "подвиг", але цього разу ханукія вже була приварена до плитки. Про це у телеграмі інформує Об'єднана єврейська община України.

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Інцидент потрапив на відео

Акт вандалізму ймовірний злочинець зафільмував та розмістив у себе на фейсбуці. Щоправда, через кілька годин він видалив його. Однак відео встигли зберегти та поширити у соцмережах.

У відеоролику видно, як молодий чоловік підходить до ханукії та повалює її. При цьому автор відео наголошує, що своїм прикладом він показує, як потрібно поводитися з узурпаторами української влади.

У Києві чоловік повалив ханукію: відео ОЄОУ

Що розповіли у поліції

Поліція Києва встановила, що до інциденту причетний 36-річний соловік. За фактом поліцейські порушили кримінальну справу за статтею про порушення рівноправності громадян, кажуть у МВС.

Напередодні правоохоронці у коментарі "РБК-Україна" повідомили також про відкриття кримінального провадження за статтею хуліганство. Зазначалося, що зараз вони проводять досудове розслідування, встановлюють обставини інциденту та опитують свідків. Самого винуватця поліція не затримувала.

Згідно з цією статтею, ми не можемо затримувати людину в порядку статті 208 КПК України, тому що вона не підпадає під затримання. Людина встановлена, встановлюються мотиви,

– сказав речник Подільського управління поліції.

За скоєне вандалу загрожує 3 роки в'язниці.