50-річний мешканець Києва загинув під колесами фури MAN ввечері 11 грудня. Аварія сталася на Васильківській вулиці в Голосіївському районі столиці.

За даними поліції водій вантажівки збив пішохода, який вирішив перебігти дорогу в невстановленому для цього місці, повідомляють "Вартові.Еспресо". Від отриманих травм постраждалий загинув на місці.

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Лікарі, яких викликали після аварії, лише констатували смерть чоловіка.

Що відомо про смертельну аварію у Києві на Васильківській

За попередніми даними, у момент, коли пішохід вирішив перебігти дорогу, на вулиці був чималий затор.

Судячи з усього, саме маленька швидкість руху й спонукала чоловіка перетнути кілька смуг не на пішохідному переході, дійти до якого залишалося якихось 20 метрів.

При цьому загиблий не врахував, що з високої кабіни вантажівки його може бути взагалі не видно.

Водій фури не помітив чоловіка, збив його та протягнув близько 100 метрів по дорозі.

На місці інциденту працюють слідчі. Вони встановлять всі обставини інциденту.

Дивіться відео з місця смертельної ДТП у Києві: