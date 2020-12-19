У столиці, на проспекті Шухевича вантажівка зачепила тролейбусний провід. У результаті кузов зірвався та опинився на проїзній частині.

Інцидент трапився з вантажним Mercedes на проспекті Шухевича у Києві. Про це повідомляють у телеграмі "Вартові Еспресо".

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За попередньою інформацією, вантажівка рухалася в напрямку бульвару Перова. А тоді верхньою частиною кузова зачепилася за провислі підвіси тролейбусного проводу.

У результаті кузов разом з вантажем впав на проїзну частину. А це перекрило рух транспорту крайньою лівою смугою.

Зверніть увагу! Раніше на тому ж проспекті Шухевича у Києві водій таксі помер за кермом. У результаті автомобіль Skoda Fabia збив огородження та вилетів на тротуар.



У столиці у вантажівки зірвало кузов / Фото "Вартові Еспресо"



З авто випав весь вантаж / Фото "Вартові Еспресо"

На Шухевича у Києві в авто відірвало кузов: дивіться карту