У Києві у вантажівки під час руху зірвало кузов: фото інциденту
У столиці, на проспекті Шухевича вантажівка зачепила тролейбусний провід. У результаті кузов зірвався та опинився на проїзній частині.
Інцидент трапився з вантажним Mercedes на проспекті Шухевича у Києві. Про це повідомляють у телеграмі "Вартові Еспресо".
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За попередньою інформацією, вантажівка рухалася в напрямку бульвару Перова. А тоді верхньою частиною кузова зачепилася за провислі підвіси тролейбусного проводу.
У результаті кузов разом з вантажем впав на проїзну частину. А це перекрило рух транспорту крайньою лівою смугою.
У столиці у вантажівки зірвало кузов / Фото "Вартові Еспресо"
З авто випав весь вантаж / Фото "Вартові Еспресо"
На Шухевича у Києві в авто відірвало кузов: дивіться карту
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