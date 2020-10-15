Дітище російського автопрому зайнялось просто серед дороги. Це сталось вранці 15 жовтня. Постраждалих немає. Дивіться відео про цю надзвичайну подію.

Зранку 15 жовтня на проспекті Перемоги, на ділянці біля будинку 100/1 згорів автомобіль ВАЗ. Відео пожежі опублікували у спільноті "Київ Оперативний".

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На місце події прибули пожежники. Як уточнили для 24 каналу в ДСНС, з вогнем боролися одразу 10 бійців.

Полум'я вдалося повністю погасити доволі швидко. У результаті інциденту, на щастя, ніхто не постраждав.

Дивіться відео пожежі:

Про причини займання ВАЗу наразі не повідомляється.

Також останнім часом у Києві почастішали підмали автівок, кількість випадків вже говорить про певну тенденцією.

Лише за останній час у столиці України палали автівки: