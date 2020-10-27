На вулиці Алматинській у Дніпровському районі Києва трапилася епічна надзвичайна ситуація. Вночі 27 жовтня велосипедист-порушник врізався у скляну зупинку громадського транспорту.

Від удару чоловік перелетів через кермо велосипеда та зробив сальто, повідомляє "Київ оперативний". Судячи з усього, велосипедист банально не помітив зупинку через прозоре скло.

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Момент зіткнення чоловіка з зупинкою зафільмував відеореєстратор автівки, яка стояла поруч із місцем аварії.

Подвійне порушення

Судячи з відео, власник двоколісного транспорту не тільки не побачив стінку зупинки, але і їхав тротуаром. Згідно із правилами дорожнього руху, окрім проїжджої частини та велодоріжок з 14 років їздити ніде не можна.

Крім того, чоловік не користувався ліхтариком, який би точно не дав йому не побачити скло.

Антитравматичне скло

На щастя для велосипедиста, зупинка була зроблена зі спеціального скла, яке від удару не калічить людину, а розсипається на тисячі уламків. Тож серйозних травм чоловік не отримав.

Дивіться відео зіткнення велосипедиста та зупинки у Києві: