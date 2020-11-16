У Києві таки відбудеться фестиваль повітряних куль – "Монгольф’єрія". Захід планують проводити 26 – 27 листопада на території ВДНГ. У зв’язку з карантином, цьогоріч будуть діяти обмеження.

Організатори відзначають, що на фестивалі "Монгольф’єрія-2020" люди мають дотримуватися дистанції, маскового режиму та проходити температурний скринінг. Про це йдеться на фейсбук-сторінці фестивалю.

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Через введення карантину вихідного дня захід пройде у будні дні. Організатори зазначають, що така подія в Україні відбудеться вперше.

Висота самих куль дорівнює 5 – 7 поверхам багатоквартирного будинку. Відвідувачі не тільки зможуть на них подивитись, а й покататися – піднятися на аеростаті на висоту близько 30 метрів.

Ви матимете можливість відпочити з близькими людьми на відкритому повітрі, насолодитись чарівними аеростатами та зробити унікальні інстаграмні фото,

– пишуть на сторінці фестивалю організатори.

Вистава повітряних куль буде відбуватися у супроводі ведучого та DJ. А ще на локації працюватиме фудкорт зі смаколиками.