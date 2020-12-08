У Києві 19 та 20 грудня під Аркою дружби народів відбудеться змагання професійних лижників і сноубордистів "Дабл Тріпл Snow Fest". Для цього побудують гірку. В столиці України зберуться суперники з 11 країн.

Усі учасники пройдуть тести на COVID-19 у своїх країнах, а також медичний огляд на локації у Києві. Про це повідомляє The Village Україна.

Читайте також Макаренко не допоміг Кортрейку вирвати другу перемогу поспіль у Бельгії: відео

Підготовка до змагань вже розпочалась. Незабаром будуватимуть конструкцію снігової гірки.

Також під Аркою дружби народів буде ковзанка й новорічна ялинка.

Які країни візьмуть участь у змаганнях?

Організатори сподіваються, що в змаганнях візьме участь 200 спортсменів.

Свої наміри приїхати підтвердили райдери з 11 країн, зокрема: США, Канади, Нідерландів, Франції, Бельгії, Австрії, Іспанії, Італії.

Сумарний призовий фонд становитиме 300 000 гривень.

Завершиться кожен день фестивалю музичною програмою. Спостерігати за подіями можна буде онлайн.

Минулого року на першому фестивалі організатори зібрали понад

70 райдерів із 8 країн.

"Дабл Тріпл Snow Fest" у 2019 році – як це було: дивіться відео