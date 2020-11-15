У Києві 15 листопада відбулась акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв’язнів у Росії й Криму та полонених на окупованій території Донбасу. На акцію прийшли правозахисники, колишні політв'язні, рідні та друзі незаконно утримуваних.

Акція у Києві

У столиці на Софіївській площі люди розставили порожні стільці з іменами ув'язнених українців: Дениса Кащука, Валерія Матюшенка, Марлена Асанова, Олени Пєх, Османа Аріфмеметова, Тимура Ібрагімова та Юрія Гордійчука. Про це повідомляє Укрінформ.

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Захід організував Центр громадянських свобод спільно з Українським ПЕН. В акції взяли участь режисер Ахтем Сеітаблаєв, журналіст Вахтанг Кіпіані та інші.

У Києві відбулася акція на підтримку політичних в'язнів: дивіться відео

За словами організаторів, така акція в Києві відбувається вже втретє.

Акція "Порожні стільці" у Києві / Фото Укрінформ

Скільки українців перебувають у полоні