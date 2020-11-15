У Києві відбулася акція "Порожні стільці" на підтримку політв'язнів: фото, відео
У Києві 15 листопада відбулась акція "Порожні стільці" на підтримку українських політв’язнів у Росії й Криму та полонених на окупованій території Донбасу. На акцію прийшли правозахисники, колишні політв'язні, рідні та друзі незаконно утримуваних.
Акція у Києві
У столиці на Софіївській площі люди розставили порожні стільці з іменами ув'язнених українців: Дениса Кащука, Валерія Матюшенка, Марлена Асанова, Олени Пєх, Османа Аріфмеметова, Тимура Ібрагімова та Юрія Гордійчука. Про це повідомляє Укрінформ.
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Захід організував Центр громадянських свобод спільно з Українським ПЕН. В акції взяли участь режисер Ахтем Сеітаблаєв, журналіст Вахтанг Кіпіані та інші.
У Києві відбулася акція на підтримку політичних в'язнів: дивіться відео
За словами організаторів, така акція в Києві відбувається вже втретє.
Акція "Порожні стільці" у Києві / Фото Укрінформ
Скільки українців перебувають у полоні
- За інформацією Центру громадянських свобод, щонайменше 234 українці перебувають в полоні на тимчасово окупованій території.
- У Росії та Криму в в'язницях утримують майже 100 громадян України за політичними мотивами. 76 з них – кримські татари.
- Серед полонених є журналісти Тимур Ібрагімов, Сервер Мустафаєв, Ремзі Бекіров, Марлен Асанов, Сейран Салієв,Осман Аріфмеметов, Руслан Сулейманов та Рустем Шейхалієв.
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