У Києві 23 грудня на вулиці Грушевського, 4 відкрили меморіальну дошку Василю Стусу та Івану Світличному. Під час відкриття люди зауважили, що портрети не дуже схожі на видатних українських діячів.

Дошку встановили на фасаді Національної академії наук України. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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У відкритті взяли участь син Василя Стуса Дмитро Стус та політв’язень, який перебував в одному з Василем Стусом концтаборі, останній, хто бачив його живим, Василь Овсієнко.

Також у заході узяли участь інші політв’язні та представники громадськості та влади / Фото КМДА

Дисидентка та подруга Василя Стуса Маргарита Довгань зачитала біля меморіалів сонет Івана Світличного. Вона зазначила – вірить, що пам'ятні дошки стануть першим посилом для того, аби у центрі Києва встановити пам'ятник Василю Стусу. Також жінка звернула увагу на те, що авторам подібних меморіалів варто намагатися робити скульптури візуально більш схожими на обличчя видатних українців.

Вірю, що ви зможете на майбутнє створити більш схожі і ще більш одухотворені образи наших великих українців,

– звернулася вона.

Світличний і Стус поховані на Байковому кладовищі. Їхні могили розташовані неподалік. Поховали Світличного у вишиванці, подарованій Стусом.

Історична довідка: