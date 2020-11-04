В Київському музеї, де всі екскурсії проводять незрячі гіди, до кінця листопада працюватиме нова історична виставка. Організатори кажуть, що виставка буде цікава не лише незрячим людям.

Відвідувачам музею, що розташований за адресою вулиця Олеся Гончара, 45-в, пропонують впізнати бюсти видатних діячів і макети будівель, які зображені на українських купюрах. Про це пишуть на сайті Музею у темряві.

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Тактильну виставку "Україна на дотик" можна відвідати до кінця листопада. Серед експонатів – бюсти Лесі Українки, Володимира Вернадського, Григорія Сковороди та інших.

Під ними сховали Львівський оперний театр, башту Луцького замку – будівлі, які пов’язують з цими видатними українцями.

Незрячі люди можуть по-своєму "побачити" як вони виглядали. А інші мають можливість зрозуміти як це – все сприймати на дотик.

Виставку запустили за підтримки Українського культурного фонду.

Вхід безкоштовний.

Музей у темряві у Києві – це єдиний такий заклад в Україні. Він пропонує відчути рідне місто на слух, дотик, нюх і навіть смак.