Київські поліцейські проводять вечірні рейди розважальними закладами у пошуках порушників карантинних норм через пандемію COVID-19. Статистика копів показує, що ледве не кожний восьмий ресторан, клуб чи ТРЦ працює із недотриманням вимог.

Про викриття чергового стриптиз-клубу, який працював у нічний час, повідомили у поліції Києва. Як стверджують слідчі, керівництво закладу намагалося "замаскувати" свою роботу, та пропускало лише тих клієнтів, які заздалегідь бронювали столики.

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Працював клуб на вулиці Саксаганського в Голосіївському районі Києва.

До 3 років тюрми

Зазвичай за недотримання норм карантину правоохоронці складають протокол про адміністративне правопорушення. Але відносно працівників стриптиз-клубу порушили кримінальну справу. Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує від 17 до 51 тисячі гривень штрафу, до 6 місяців арешту, до 3 років обмеження волі або ж такий термін саме перебування у колонії суворого режиму

Працювали із "хитрощами"

За даними правоохоронців, після 22:00 двері закладу були зачинені. Однак всередину пропускали людей, які забронювали місця.

Поліцейські потрапили до закладу за допомогою спецпризначенців о 22:30. Вони виявили докази роботи стриптиз-клубу у цей час – чеки, бухгалтерські документи та відео з камер спостереження.

Масові порушення

Впродовж 7 та 8 листопада мобільні групи правоохоронців перевірили 900 розважальних закладів та ресторанів. У 148 з них вони побачили порушення норм карантину. Штрафувати за ці порушення хочуть працівників закладів. Але, як показує судова практика, більшість подібних протоколів навіть не розглядаються.

Дивіться відео обшуків поліції у стриптиз-клубі Києва: