У Києві відкрили унікальну виставку присвячену Великому гербу України
У Києві в Національному художньому музеї України розпочався унікальний виставковий проєкт. Виставку присвячено столітній традиції Великого герба України. Подивитись на експонати можна онлайн.
Вони розташовані у двох залах – "історичні витоки державних емблем" та "історія Великого герба України". Про це повідомляє Укрінформ.
Читайте також У Києві влада обіцяє добудувати покинуті забудовниками об’єкти
"Експозиція виставки сформована з близько 60 артефактів, третину з них представлено для публічного огляду вперше. Ці експонати невідомі не тільки широкому загалу, а й вузькому колу науковців", розповів куратор виставки, історик Юрій Савчук.
Що можна побачити на виставці:
- Вперше відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з печаткою Української Держави, виготовленої за ескізом Василя Кричевського, та печаткою Державного секретарства авторства Георгія Нарбута.
- В експозиції буде представлено ескіз печатки Державного секретарства з колекції Національного художнього музею та оригінальну матрицю, про існування якої не було відомо понад століття.
- На особливу увагу також заслуговують інші унікальні пам’ятки з колекції музею Шереметьєвих.
- Вперше широкому загалу представлені печатки українських гетьманів. Зокрема фундатора Козацької Держави – гетьмана Богдана Хмельницького та гетьмана Івана Скоропадського.
- Глядач уперше зможе цілісно ознайомитися з повним альбомом "Державні відзнаки України" визначного українського геральдика Миколи Битинського, він виготовив сімнадцять кольорових малюнків державних гербів, прапорів та печаток на замовлення Уряду УНР в екзилі у 1939 році.
Проєкт триватиме до 24 січня 2021 року.
Виставка присвячена Великому гербу України: дивіться фото
Виставка буде працювати у двох форматах:
- екскурсії виставкою за попередньою реєстрацією, які проводитиме куратор проєкту, історик Юрій Савчук;
- стріми публічних заходів та екскурсій.
Також на новому YouTube каналі будуть доступні спеціальні відео за матеріалами виставки.
Днями Кабмін обрав найкращий ескіз великого Державного Герба України. У Конкурсі брали участь 112 робіт. Схвалення журі викликав проєкт Олексія Кохана.
Поділитися новиною