У Києві в Національному художньому музеї України розпочався унікальний виставковий проєкт. Виставку присвячено столітній традиції Великого герба України. Подивитись на експонати можна онлайн.

Вони розташовані у двох залах – "історичні витоки державних емблем" та "історія Великого герба України". Про це повідомляє Укрінформ.

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"Експозиція виставки сформована з близько 60 артефактів, третину з них представлено для публічного огляду вперше. Ці експонати невідомі не тільки широкому загалу, а й вузькому колу науковців", розповів куратор виставки, історик Юрій Савчук.

Що можна побачити на виставці:

Вперше відвідувачі матимуть змогу ознайомитися з печаткою Української Держави, виготовленої за ескізом Василя Кричевського, та печаткою Державного секретарства авторства Георгія Нарбута.

В експозиції буде представлено ескіз печатки Державного секретарства з колекції Національного художнього музею та оригінальну матрицю, про існування якої не було відомо понад століття.

На особливу увагу також заслуговують інші унікальні пам’ятки з колекції музею Шереметьєвих.

Вперше широкому загалу представлені печатки українських гетьманів. Зокрема фундатора Козацької Держави – гетьмана Богдана Хмельницького та гетьмана Івана Скоропадського.

Глядач уперше зможе цілісно ознайомитися з повним альбомом "Державні відзнаки України" визначного українського геральдика Миколи Битинського, він виготовив сімнадцять кольорових малюнків державних гербів, прапорів та печаток на замовлення Уряду УНР в екзилі у 1939 році.

Проєкт триватиме до 24 січня 2021 року.

Виставка присвячена Великому гербу України: дивіться фото

Виставка буде працювати у двох форматах:

екскурсії виставкою за попередньою реєстрацією, які проводитиме куратор проєкту, історик Юрій Савчук;

стріми публічних заходів та екскурсій.

Також на новому YouTube каналі будуть доступні спеціальні відео за матеріалами виставки.

Днями Кабмін обрав найкращий ескіз великого Державного Герба України. У Конкурсі брали участь 112 робіт. Схвалення журі викликав проєкт Олексія Кохана.