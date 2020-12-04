У Києві поліція затримала переселенця з Луганщини. Його звинувачують у торгівлі людьми. Він відправляв українок працювати за кордон – дівчата потрапляли у сексуальне рабство. Їх змушували зніматись в порно.

"Актрис" замовляв відомий європейський режисер-порнограф. Про це повідомляє Національна поліція України.

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Щоправда, правоохоронці не називають ім’я "замовника". А "виконавцем" виявився 26-річним переселенцем з Луганщини.

Як працювала схема

Він вербував дівчат, які опинились у скрутному матеріальному становищі, та переправляв їх за кордон. У оголошеннях звісно не йшлося про те, що потрібно буде зніматися у порнофільмах.

Зловмисник заманював своїх жертв, обіцяючи, високооплачувану роботу за кордоном.

Коли дівчата туди потрапляли, то опинялись у рабстві – повернутися на батьківщину не могли через боргову кабалу.

Що загрожує "кастинг-директору" порнофільмів?

Його скоріше за все посадять у тюрму. Йому загрожує строк від 5 до 12 років.