У Києві на вихідних висадили понад тисячу дерев
У столиці України 17 жовтня у рамках всеукраїнської акції висадки мільйона дерев активісти у різних районах міста посадили ялинки, берези, дуб, тюльпанові дерева та інші рослини.
Дерева висаджували у семи місцях столиці. Про це повідомляє "Київзеленбуд".
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Загалом з початку 2020 року зеленбудівці висадили в різних районах Києва понад 5 600 дерев. У цей раз роботи відбувались у таких місцях:
- 5 ялин, 10 берез і 2 тюльпанові дерева у парку "Відрадний", що у Солом‘янському районі;
- 620 сіянців дуба червоного та 15 горобин у лісах КП ЛПГ "Конча-Заспа";
- 150 дерев на вулиці Богатирській в Оболонському районі;
- 50 дерев у Голосіївському парку;
- 10 дерев в парку "Сирецький гай" у Шевченківському районі;
- 20 платанів та 5 сакур на Русанівській набережній у Дніпровському районі;
- На проспекті Бажана у Дарницькому районі завершили створювати зелену захисну смугу – досадили 60 кленів та 50 катальп.
Дощова погода не стала на заваді добрим справам.
"Висадження дерев ми плануємо заздалегідь, ще до того, як стає зрозумілим прогноз погоди – буде дощ чи світитиме сонце. Тож толоки відбувалися, як і в попередні осінні вихідні – все по плану", – йдеться на сторінці фейсбук "Київзеленбуду".
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