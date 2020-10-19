У столиці України 17 жовтня у рамках всеукраїнської акції висадки мільйона дерев активісти у різних районах міста посадили ялинки, берези, дуб, тюльпанові дерева та інші рослини.

Дерева висаджували у семи місцях столиці. Про це повідомляє "Київзеленбуд".

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Загалом з початку 2020 року зеленбудівці висадили в різних районах Києва понад 5 600 дерев. У цей раз роботи відбувались у таких місцях:

5 ялин, 10 берез і 2 тюльпанові дерева у парку "Відрадний", що у Солом‘янському районі;

620 сіянців дуба червоного та 15 горобин у лісах КП ЛПГ "Конча-Заспа";

150 дерев на вулиці Богатирській в Оболонському районі;

50 дерев у Голосіївському парку;

10 дерев в парку "Сирецький гай" у Шевченківському районі;

20 платанів та 5 сакур на Русанівській набережній у Дніпровському районі;

На проспекті Бажана у Дарницькому районі завершили створювати зелену захисну смугу – досадили 60 кленів та 50 катальп.

Дощова погода не стала на заваді добрим справам.

"Висадження дерев ми плануємо заздалегідь, ще до того, як стає зрозумілим прогноз погоди – буде дощ чи світитиме сонце. Тож толоки відбувалися, як і в попередні осінні вихідні – все по плану", – йдеться на сторінці фейсбук "Київзеленбуду".