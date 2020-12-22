У Києві 22 грудня в складському приміщенні на вулиці Святошинській, 32 виникла потужна пожежа. В одному з приміщень були кисневі балони. Пожежники не допустили вибуху.

Площа пожежі становила приблизно 200 квадратних метрів. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України у місті Києві.

Читайте також На Київщині піймали сталкерів, які намагалися пронести рідкісні речі з Чорнобильської зони

Від вогню на одному з приміщень обвалився дах. У Святошинському районі столиці видно чорний густий дим. На щастя ніхто не постраждав. Рятувальники винесли з будівлі 3 кисневі балони, що запобігло їх вибуху.

У Золочівському районі Львівщини 21 грудня трапилась пожежа у житловому будинку. Його власник ледь не загинув – він отруївся продуктами горіння. Проте чоловікові пощастило, що небайдужі сусіди врятували його, витягнувши через вікно.

На території Краматорського заводу енергетичного машинобудування ввечері 21 грудня спалахнула пожежа. Займання вдалося ліквідувати через 2 години. На щастя, обійшлося без жертв.