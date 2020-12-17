Кличко понад годину хвалився успіхами в столиці: про що звітував мер Києва
Міський голова Києва Віталій Кличко 17 грудня відзвітував про свою роботу в столиці за 2020 рік. Подія відбулась у колонній залі Київради – вхід був обмежений через пандемію коронавірусу.
Мер столиці України понад годину показував яскраві слайди й розповідав про свої успіхи. Трансляцію звіту можна переглянути у записі на сайті КМДА.
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Зокрема, Віталій Кличко розповів, що цьогоріч найбільше грошей з бюджету отримала освіта – 21 мільярд гривень, на другому місці – охорона здоров'я – 8 мільярдів.
Загалом бюджет столиці у 2020 році склав 57 мільярдів гривень, що на 5 мільярдів менше у порівнянні з минулим роком.
Про що звітував Кличко:
- Міський голова похвалився продовженням впровадження єдиного електронного квитка.
- Лише 170 мільйонів гривень пішло на проєкти громадського бюджету.
- Мер також розповів про реконструкції дитячих садочків та шкіл.
Звіт Віталія Кличка за 2020 рік: дивіться відео
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