Міський голова Києва Віталій Кличко 17 грудня відзвітував про свою роботу в столиці за 2020 рік. Подія відбулась у колонній залі Київради – вхід був обмежений через пандемію коронавірусу.

Мер столиці України понад годину показував яскраві слайди й розповідав про свої успіхи. Трансляцію звіту можна переглянути у записі на сайті КМДА.

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Зокрема, Віталій Кличко розповів, що цьогоріч найбільше грошей з бюджету отримала освіта – 21 мільярд гривень, на другому місці – охорона здоров'я – 8 мільярдів.

Загалом бюджет столиці у 2020 році склав 57 мільярдів гривень, що на 5 мільярдів менше у порівнянні з минулим роком.

Про що звітував Кличко:

Міський голова похвалився продовженням впровадження єдиного електронного квитка.

Лише 170 мільйонів гривень пішло на проєкти громадського бюджету.

Мер також розповів про реконструкції дитячих садочків та шкіл.

Звіт Віталія Кличка за 2020 рік: дивіться відео