КМДА та МВС розробляють спрощену систему введення в експлуатацію будинків, які були покинуті забудовниками. Ті об’єкти, які потребують завершення будівництва, але в них вже живуть люди, добудовуватимуть інші компанії на замовлення київської адміністрації.

Таку обіцянку надав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Про це повідомляється на сайті МВС.

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Про які об’єкти йдеться:

ЖК "Флагман",

"Стародарницький",

"Нова Хвиля",

"Родинний Затишок",

"Мегасіті"

"Деміївський квартал".

Це все незавершені будівництва компанії "Укогруп".

В яких умовах живуть люди

Розповідаючи про реалії у яких живуть ошукані покупці квартир у цих комплексах, Антон Геращенко узяв за приклад сумнозвісний "Деміївський квартал".

Тисячі людей близько п'яти років живуть без нормальних умов. Опалюють будинки дровами, не мають каналізації, водопостачання, платять подвійну ціну за електроенергію,

– сказав Геращенко.

Заступник міністра провів телефонну розмову з керівництвом компанії ДТЕК з приводу введення в експлуатацію електрики в недобудовах.

"Наш план наступний: разом з КМДА, з новим керівником Державного архітектурно-будівного контролю розробити спрощену систему введення в експлуатацію тих будинків, які були покинуті забудовниками, де неможливо в теперішньому порядку довести справу до кінця, але там вже живуть люди", – повідомив Геращенко.

Про це посадовець пояснив під час зустрічі з ошуканими власниками квартир / Фото МВС

Він також додав, що разом з Міністерством юстиції буде відпрацьовано механізм виявлення наявних фактів подвійних продажів об'єктів нерухомості та недопущення таких фактів в майбутньому.

Покинуті забудови хочуть "легалізувати"

За словами заступника міністра внутрішніх справ, вже готуються поправки до постанови Кабміну, в яких йтиметься про те, що є загальна процедура і вона повністю дотримується забудовником, а є ситуації, коли люди вже проживають в будинках, покинутих напризволяще забудовниками. Ці будинки за сприяння міської влади будуть вводитися в експлуатацію за спрощеною процедурою.

Окремо буде розв'язане питання як добудувати будинки, які зараз покинуті забудовниками.

Зараз ми готуємо експериментальну схему через процедуру банкрутства. Міська влада забирає права у забудовника, що покинув об’єкт, та пропонує іншим забудовниками завершити проєкт,

– додав Геращенко.