У Києві власник Toyota знайшов її без коліс: злодії підклали замість них камені
У Києві 30 листопада обікрали Toyota. Її власник знайшов автівку без всіх коліс й з пошкодженнями корпусу. Машина була фактично нова.
Зловмисники повністю "роздягнули японку" – вкрадені всі 4 колеса. Про інцидент повідомляється в спільноті "Київ Оперативний".
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Крім того, коли злодії підставляли замість них камені, то суттєво пом’яли арки та пороги транспортного засобу.
Як видно на кадрах, автомобіль практично новий, проте метал з боку всіх чотирьох коліс пом'явся під тиском автомобіля на камені. Пошкоджено й обидві задні двері.
"Ось так починається не добрий ранок", – прокоментував інцидент автор відео (ймовірно це був власник автівки).
Чоловік не втримався від нецензурної лексики й назвав злодіїв – варварами.
У Києві обікрали Toyota: дивіться відео (присутня ненормативна лексика)
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