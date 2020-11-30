У Києві 30 листопада обікрали Toyota. Її власник знайшов автівку без всіх коліс й з пошкодженнями корпусу. Машина була фактично нова.

Зловмисники повністю "роздягнули японку" – вкрадені всі 4 колеса. Про інцидент повідомляється в спільноті "Київ Оперативний".

Читайте також У Києві водій бетонозмішувача влетів у легковик, драгер показав сильне сп'яніння

Крім того, коли злодії підставляли замість них камені, то суттєво пом’яли арки та пороги транспортного засобу.

Як видно на кадрах, автомобіль практично новий, проте метал з боку всіх чотирьох коліс пом'явся під тиском автомобіля на камені. Пошкоджено й обидві задні двері.

"Ось так починається не добрий ранок", – прокоментував інцидент автор відео (ймовірно це був власник автівки).

Чоловік не втримався від нецензурної лексики й назвав злодіїв – варварами.

У Києві обікрали Toyota: дивіться відео (присутня ненормативна лексика)