У Києві у ніч на 23 листопада рятувальники загасили дві пожежі. Перший випадок стався у Дніпровському районі, а другий – у Святошинському. Горіли автомобілі.

Обидва випадки абсолютно аналогічні – горіли автівки, які просто були на стоянці. Про це повідомляє ДСНС.

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Перша пожежа

Спочатку вогнеборці виїхали на вулицю Володимира Сосюри, 6. Там загорівся Renault Logan, який був припаркований на проїжджій частині дороги. Автівка згоріла повністю.

Пожежники загасили вогонь 03:10 й одразу вирушили на Правий берег.

Друга пожежа

На бульварі Кольцова, 22 їх чекала ще одна автівка у вогні – Hyundai Sonata. Вона стояла у дворі багатоповерхівки.

Вогонь встиг перекинутись на сусідні машини – не пощастило Geely та Daewoo Lanos.

Внаслідок пожежі в автомобілях пошкоджені моторний відсік, салон, лобове скло та лакофарбове покриття.

Причини виникнення автомобільних пожеж встановлюються.