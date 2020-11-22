У Києві водій джипа влетів у припарковані авто: відео наслідків
На вулиці Урлівській у Києві 22 листопада водій Jeep в’їхав у припарковані автівки. У результаті пошкодження отримали 7 машин.
Неприємний інцидент трапився у Дарницькому районі Києві 22 листопада. Про це повідомляють у фейсбуці "Києва Оперативного".
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На вулиці Урлівській водій автомобіля Jeep влетів у припарковані машини. У результаті цього суттєві пошкодження отримали 7 автівок.
Наразі патрульні поліцейські з’ясовують причини цієї події.
У столиці водій джипа влетів у припарковані автівки: відео наслідків
Інцидент трапився на вулиці Урлівській: дивіться карту
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