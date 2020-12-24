Через напад епілепсії: у Києві водій елітного Audi розтрощив 5 автівок – відео
Досить жорстка аварія трапилася вдень 24 грудня у центрі Києва на вулиці Короленківській. Водій автомобіля Audi влетів одразу у 4 машини.
Наразі на місці аварії працюють поліцейські, які з'ясовують всі обставини ДТП. Про це повідомили у спільноті "Київ оперативний".
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Напад епілепсії
За попередніми даними, у власника Audi під час руху стався напад епілепсії. Чому при такому діагнозі він мав права на керування транспортним засобом, невідомо.
Згідно з постановою МОЗ, яке було прийнято у 2018 році, хворим на епілепсію заборонено перебувати за кермом транспортних засобів.
Близько 12:00 "німець" наздогнав кілька автівок, після чого влетів у паркан. Машини отримали суттєві ушкодження.
Чи справді у чоловіка є проблеми зі здоров'ям, з'ясовують слідчі. Наразі рух вулицею суттєво обмежений.
Дивіться відео з місця масштабного ДТП на вулиці Короленківській у Києві:
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