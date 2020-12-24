Досить жорстка аварія трапилася вдень 24 грудня у центрі Києва на вулиці Короленківській. Водій автомобіля Audi влетів одразу у 4 машини.

Наразі на місці аварії працюють поліцейські, які з'ясовують всі обставини ДТП. Про це повідомили у спільноті "Київ оперативний".

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Водій "німця" перебуває у кареті швидкої. Йому надають необхідну допомогу.

Напад епілепсії

За попередніми даними, у власника Audi під час руху стався напад епілепсії. Чому при такому діагнозі він мав права на керування транспортним засобом, невідомо.

Згідно з постановою МОЗ, яке було прийнято у 2018 році, хворим на епілепсію заборонено перебувати за кермом транспортних засобів.

Близько 12:00 "німець" наздогнав кілька автівок, після чого влетів у паркан. Машини отримали суттєві ушкодження.

Чи справді у чоловіка є проблеми зі здоров'ям, з'ясовують слідчі. Наразі рух вулицею суттєво обмежений.

Дивіться відео з місця масштабного ДТП на вулиці Короленківській у Києві: