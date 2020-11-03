У Києві нетверезий утікач покинув автівку, коли побачив поліцію, але машина продовжила рух й наїхала на патрульний автомобіль. Трагікомічна подія сталась 2 листопада.

А спочатку чоловік втік від своєї колишньої дружини та викрав її службову автівку Peugeot. Вона зателефонувала на 102 й розповіла, що він забрав ключі й гроші. Про це пишуть на сторінці фейсбук Патрульної поліції Києва.

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Жінка сказала, що чоловік був дуже п’яним, але вона не змогла його зупинити й бешкетник вирушив шукати пригоди.

І він їх знайшов. На бульварі Кольцова чоловік помітив авто патрульних. Щоб уникнути зустрічі з правоохоронцями, водій залишив Peugeot прямо на дорозі, але автівка продовжила рухатись й вдарилась у патрульну.

Викрадена автівка / Фото Нацполіції

Коли втікача впіймали, виявилось, що вміст алкоголю у його крові перевищує норму в 14 разів – 2,82 проміле.

Чоловіку виписали аж три адмінки – за п’яне водіння, за ДТП та за те, що в нього не було документів на машину.

В Україні ввели кримінальну відповідальність за п’яне водіння у 2020 році. Але ця норма проіснувала лише два дні. Нардепи її скасували. Тепер хочуть посилити відповідальність за це, але у рамках кодексу про адміністративні порушення.