У Києві водій Peugeot збив кур'єра Glovo: схоже, що навмисно
У Києві 21 жовтня на вулиці Саксаганського Peugeot (BC2955IM) різко повернула й збила кур'єра Glovo на скутері. Свідки ДТП впевнені, що водій автівки зробив це навмисно.
Відео інциденту, що стався в центрі Києва, зняв інший учасник руху, що їхав слідом за Peugeot. Про ДТП повідомили в спільноті "Київ Оперативний".
Читайте також На трасі Київ – Чоп сталась смертельна ДТП: загинуло подружжя – фото
Наразі причини такої поведінки водія Peugeot невідомі.
У Glovo ситуацію коментувати відмовились, а поліція поки що не повідомляє подробиці цього інциденту. Стан водія скутера також невідомий.
Дивіться відео про цей кричущий випадок:
ДТП за участі кур’єрів Glovo трапляються доволі часто. На жаль, були й летальні випадки.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter