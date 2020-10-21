У Києві 21 жовтня на вулиці Саксаганського Peugeot (BC2955IM) різко повернула й збила кур'єра Glovo на скутері. Свідки ДТП впевнені, що водій автівки зробив це навмисно.

Відео інциденту, що стався в центрі Києва, зняв інший учасник руху, що їхав слідом за Peugeot. Про ДТП повідомили в спільноті "Київ Оперативний".

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Наразі причини такої поведінки водія Peugeot невідомі.

У Glovo ситуацію коментувати відмовились, а поліція поки що не повідомляє подробиці цього інциденту. Стан водія скутера також невідомий.

Дивіться відео про цей кричущий випадок:

ДТП за участі кур’єрів Glovo трапляються доволі часто. На жаль, були й летальні випадки.

Зверніть увагу! Щоб вільно пересуватися на скутері або мопеді, за правилами дорожнього руху, необхідно мати права категорії А1.