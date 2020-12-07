У Києві в Деснянському районі водій таксі помер за кермом. У результаті автомобіль Skoda Fabia збив огородження та вилетів на тротуар. Інцидент трапився на проспекті Шухевича увечері 6 грудня.

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Відомо, що машина рухалася проспектом Шухевича в напрямку Північного мосту. Але прямо під час руху вистрибнула на бордюрний камінь, збивши кілька стовпчиків огородження. Опісля авто опинилося на тротуарі та велосипедній доріжці. Про це повідомляють "Вартові. Еспресо".

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У підсумку машина проїхала приблизно 40 метрів. Але прямо перед заїздом на АЗС зупинилася.

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За словами свідків, коли вони підійшли до машини, то побачили непритомного водія. Медики швидкої, що прибули на виклик, констатували смерть. За попередніми даними, чоловік помер під час руху. Власне через це автомобіль став некерованим і трапилася ДТП.

На місці працювали патрульні та слідчо-оперативна групу. Обставини ДТП з'ясує слідство.

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Водій таксі помер за кермом у Києві: наслідки ДТП / Фото "Еспресо"