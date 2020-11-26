Зовсім дикими перегонами відзначився вечір 25 листопада на вулиці Юрія Шумського. Кілька патрулів поліції намагалися наздогнати водія старенького "ВАЗу", який відчайдушно намагався втекти.

Припинилися перегони затриманням порушника правил дорожнього руху. Як повідомляє "Київ оперативний", водій автівки російського автопрому перебував у стані сп'яніння.

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У поліції інцидент офіційно поки не прокоментували.

Що відомо про перегони із копами у Києві на Березняках

За попередніми даними, водій "ВАЗу" порушив правила дорожнього руху, через що патрульні вимагали від нього зупинитися. Втім, чоловік вирішив цього не робити та намагався поїхати якомога далі від копів. Так починалися перегони.

Дивіться відео гонитви патрульних за водієм-порушником у Києві:

Завершилися ж вони тим, що водій через пробите колесо виїхав за межі проїзної частини та врізався у купу запаркованих автівок. Тоді ж до нього підбігли правоохоронці, які його і затримали.

Скільки машин розбив власник "ВАЗу" через небажання зупинитися на вимогу правоохоронців, невідомо. Судячи з відео, постраждали принаймні 3 автівки.

Дивіться відео затримання водія "ВАЗ", який втікав від патрульних у Києві: