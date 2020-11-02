Мало не наїхав на дитину та вдарив маму в обличчя: у Києві водій напав на жінку – відео 18+
Неприйнятна ситуація сталася в Києві – 1 листопада а Позняках нахабний водій Hyundai вдарив жінку, вона була з дітьми – одну тримала на руках.
Інцидент стався на вулиці Драгоманова, 2б на Позняках. Відео виклали на телеграм-каналі "Ху*вый Киев".
Читайте також У Києві затримали дуже п'яного "мінувальника" мосту Патона: деталі
У дворі житлових будинків водій виїжджав зі стоянки й ледве не наїхав на дитину, яка гуляла поряд із мамою.
Мати дитини зі злості вдарила автівку самокатом. Але водій виявися справжнім "чоловіком". Він вийшов з машини й у відповідь ударив її по обличчю. В жінки пішла кров. У цей момент мама тримала на руках ще одну дитину.
Водій розмовляв з кавказьким акцентом.
Дивіться відео про цей інцидент, (18+):
В поліції повідомили, що особа чоловіка встановлена. Йому 37-38 років. Він мешкає у Києві.
Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі інциденту.
Поділитися новиною