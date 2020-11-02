Неприйнятна ситуація сталася в Києві – 1 листопада а Позняках нахабний водій Hyundai вдарив жінку, вона була з дітьми – одну тримала на руках.

Інцидент стався на вулиці Драгоманова, 2б на Позняках. Відео виклали на телеграм-каналі "Ху*вый Киев".

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У дворі житлових будинків водій виїжджав зі стоянки й ледве не наїхав на дитину, яка гуляла поряд із мамою.

Мати дитини зі злості вдарила автівку самокатом. Але водій виявися справжнім "чоловіком". Він вийшов з машини й у відповідь ударив її по обличчю. В жінки пішла кров. У цей момент мама тримала на руках ще одну дитину.

Водій розмовляв з кавказьким акцентом.

Дивіться відео про цей інцидент, (18+):

В поліції повідомили, що особа чоловіка встановлена. Йому 37-38 років. Він мешкає у Києві.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі деталі інциденту.