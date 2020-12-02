У Києві 1 грудня патрульна поліція затримала п’яного водія. Він довго тікав від патрульних, а коли все-таки його наздогнали, то чоловік прикидався, що насправді він просто п’яний пасажир.

Машина поліції виїхала на зустрічну смугу, оскільки правоохоронці поспішали на допомогу колегам, які перебували на місці масштабної ДТП. Але плани змінились – патрульних випередив Renault. Про інцидент повідомили на фейсбук-сторінці Патрульної поліції Києва.

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П’яний водій вирішив, що йому теж дозволено порушувати правила й поїхав по зустрічній.

Поліціянти подавали водію сигнал про зупинку, натомість керманич почав тікати, під час чого здійснював небезпечні маневри. Патрульні поїхали за Renault на АЗС. Водій — очевидець перегонів вирішив допомогти поліції та власним транспортом заблокував втікачеві виїзд.



Після зупинки утікач перемістився на пасажирське сидіння та наполягав, що не керував автівкою, попри те, що перебував у салоні один. Патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння, але від освідування чоловік відмовився.

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