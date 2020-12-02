Аварія сталася близько 3:40 2 грудня на проспекті Перемоги. Вантажівка DAF із цистерною молока на повній швидкості влетіла у припарковану на узбіччі фуру.

Внаслідок аварії далекобійник на DAF не мав жодного шансу вижити, повідомляє "Київ оперативний". Він загинув миттєво.

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Водій Renault стверджує, що виїхав на узбіччя для того, щоб поспати в кабіні.

Що відомо про смертельну аварію із вантажівками в Києві

За попередніми даними, водій DAF заснув за кермом та виїхав з проїзної частини. Від удару кабіну вантажівки зім'яло, а тягач відкинуло на чималу кількість метрів.



Водій автоцистерни влетів у тягач / Фото ДСНС Києва

Медики швидкої, які приїхали на виклик, лише констатували смерть загиблого водія. Його тіло вирізали з салону рятувальники ДСНС.



Рятувальники дістали тіло загиблого ззаду кабіни / Фото ДСНС Києва

На місці події працювали слідчі, які з'ясовуватимуть всі обставини аварії.

За фактом ДТП із загиблим копи мають відкрити кримінальне провадження.



Тягач відкинуло на кілька метрів / Фото "Київ оперативний"