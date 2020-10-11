У Києві потрапила на відео бійка між водіями маршрутного таксі та трамваю. Вони з'ясовували свої стосунки посеред вулиці.

Через що саме виник конфлікт невідомо. Відповідне відео опублікував на своїй сторінці у фейсбуці Ігор Луценко. Читайте також У Києві трапилася ДТП за участі "швидкої": постраждали 2 людей – фото, відео На записі можна побачити, що водій маршрутного таксі залишив свій транспортний засіб на трамвайних коліях, чим блокував можливість проїзду трамваю. Водночас водій трамваю вирішив переконати його прибрати маршрутку, влаштувавши бійку. Майбутнє транспорту Києва бореться з минулим,

– підписав відео автор публікації. Згідно з опублікованими кадрами, жоден учасник бійки не постраждав. Конфлікт водіїв у Києві: відео 18+