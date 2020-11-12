Розніс бетонний паркан: у Києві 19-річного юнака підозрюють у скоєнні смертельної ДТП
Чергова аварія зі смертельними наслідками сталася у ніч на 12 листопада на вулиці Медовій Солом'янського району Києва. За попередніми даними, водій Volkswagen, який потрапив у ДТП, був нетверезим.
Подробиці нічної автопригоди повідомили у поліції Києва. Досудове розслідування інциденту ще триває, тому деякі обставини ДТП копам поки невідомі.
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Вилетів з дороги
За попередніми даними, власник авто їхав вулицею Медовою на чималій швидкості. Тож, коли він не впорався із керуванням та вилетів з дороги, Volkswagen влетів у бетонний паркан із такою силою, що розніс його.
Від удару передня частина машини була зруйнована вщент. Сам легковик опинився на даху.
Пасажир машини отримав не сумісні з життям травми та загинув на місці події.
До 8 років ув'язнення
За даними правоохоронців, перевірка водія на драгері показала, що він вживав алкоголь. Оскільки ж внаслідок ДТП загинула людина, копи відкрили кримінальне провадження.
Санкція цієї статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Саме такий термін ув'язнення може отримати 19-річний юнак, якщо його провину визнає суд.
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