У Києві затримали 26-річного чоловіка, який нещодавно вийшов з тюрми. Схоже, що він знову туди повернеться – нічого кращого рецидивіст не придумав, як грабувати жінок на вулиці. На своїх жертв зловмисник нападав з каменем.

Він бив цим предметом по голові, а потім забирав гроші, коштовності та документи. Про це повідомляє пресслужба київської поліції.

Читайте також Вбивство музиканта Дерев’янка у Києві: він навчав підозрюваних грі на гітарі

Що відомо про злочин

Правоохоронці вважають, що підозрюваний скоїв низку аналогічних грабежів. В його приміщенні були знайдені документи постраждалих жінок.

На початку грудня до поліції Києва звернулися дві жінки зі схожими повідомленнями про те, що у Голосіївському районі невідомий напав на них, забрав цінності та втік,

– пишуть на фейсбук-сторінці поліції.

У темну пору доби чоловік полював на самотніх жінок й бив їх каменем по голові, а потім забирав все, що йому захочеться.

Правоохоронцям вдалося швидко розшукати підозрюваного. Виявилось, що він нещодавно вийшов з тюрми, де провів 5 років за крадіжки й викрадення авто.