У Києві горе-грабіжник посеред на вулиці зірвав з жінки золоті сережки й почав тікати. За ним побіг чоловік, а постраждала подзвонила в поліцію. Коли зловмисник побачив правоохоронців, то розгубився й послизнувся на ожеледі.

Горе-грабіжник не втримав балансу й впав, коли побачив поліціянти – ті подарунком долі скористалися й затримали чоловіка. Про інцидент повідомили на фейсбук-сторінці Патрульної поліції Києва.

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Злочин стався у Святошинському районі на вулиці Академіка Корольова. Зловмисник підійшов ззаду до жінки й зірвав прикраси.

Поліціянти, які прибули на місце, побачили зловмисника, який вибігав з двору, а за ним гнався чоловік. Очевидець злочину вирішив самостійно затримати грабіжника й побіг за ним.

Помітивши патрульних утікач розгубився, послизнувся та впав. Інспектори затримали грабіжника, а він так і не випустив свій "трофей" з рук, що миттєво перетворився на речовий доказ.