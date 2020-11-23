У Києві 23 листопада поліція затримала місцевого чоловіка за телефонний тероризм. Він повідомив, що "замінував" адмінбудівлю, але вибухівку не виявили, проте "жартівника" знайшли. В нього конфіскували мобільний телефон.

Очевидно, що саме з нього він й тероризував правоохоронців тривалий час. Чоловік вже потрапляв у поле зору за подібні витівки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Його остання справа – "мінування" адміністративної будівлі. "Терорист" набрав в поліцію й сказав, що заклав вибухівку у Солом’янському районі Києва на проспекті Перемоги.

Правоохоронці швидко прибули на місце, але не знайшли підозрілих предметів.

Це був черговий "жарт" – подібних випадків у столиці останнім часом побільшало.

Зазвичай правоохоронцям не вдається одразу піймати псевдомінерів, але цього разу у них все вийшло.

Оперативники швидко знайшли чоловіка, який погрожував вибухівкою. Це місцевий мешканець, йому 36 – 37 років. Він вже був на прикметі у копів за аналогічні витівки, які коштуватимуть "жартівнику" доволі дорого – від 2 до 6 років тюрми.

Фейкові мінування

16 листопада повідомили про мінування ЦУМу у Києві. Правоохоронці вибухівку не знайшли.

13 листопада поліція перекрила всі проходи у Верховну Раду. В ЗМІ писали, що будівлю замінували. Поліція перевірила – це фейк.

3 листопада, невідомий сказав, що заклав вибухівку в ТРЦ "Глобус" у Києві, але нічого підозрілого правоохоронці так і не знайшли.

Також 3 листопада ввечері через фейкове мінування було зачинено станцію "Хрещатик", що спровокували транспортний колапс у столиці України.

Цікаво! У Києві 16 листопада затримали громадянина США за телефонний тероризм. Днями він з мобільного повідомив про мінування будівлі ДБР. Вибухівку тоді не виявили, але знайшли "мінера". Затриманому 36 років – він народився у Львівській області, але має паспорт громадянина США.