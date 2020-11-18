У Києві 16 листопада затримали громадянина США за телефонний тероризм. Днями він з мобільного повідомив про мінування будівлі ДБР. Вибухівку тоді не виявили, але знайшли "мінера".

Затриманому 36 років – він народився у Львівській області, але має паспорт громадянина США. Про це інформує ДБР.

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Навіщо він брехав – наразі не відомо, але "жарт" обійдеться дорого – американцю загрожує позбавлення волі від 2 до 6 років за свідоме неправдиве повідомлення про мінування.

У Києві затримали громадянина США за телефонний тероризм: дивіться фото

Фейкові мінування у Києві

16 листопада повідомили про мінування ЦУМу. Правоохоронці вибухівку не знайшли.

13 листопада поліція перекрила всі проходи у Верховну Раду. В ЗМІ писали, що будівлю замінували. Поліція перевірила – це фейк.

3 листопада, невідомий сказав, що заклав вибухівку в ТРЦ "Глобус", але нічого підозрілого правоохоронці так і не знайшли.

Також 3 листопада ввечері через фейкове мінування було зачинено станцію "Хрещатик", що спровокували транспортний колапс у столиці України.

У Києві доволі часто надходять псевдопогрози підриву станцій метро, мостів чи інших об’єктів. Телефонних терористів не завжди вдається піймати. А люди починають звикати до таких повідомлень й вже не сприймають їх серйозно. Це небезпечна тенденція, яка може призвести до того, що можна знехтувати реальною загрозою.